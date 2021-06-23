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В России разрабатывают программу по имплантации чипов в мозг человека

Главная » Последние новости » Новости технологий » В России разрабатывают программу по имплантации чипов в мозг человека
 
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Российская академия наук совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова разработали новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации 2021-2029", которая уже утверждена президентом Владимиром Путиным.

Данная программа сфокусирована на развитии технологии «мозг-компьютер», при которой в головной мозг человека могут быть имплантированы микрокомпьютеры, а данные могут передаваться непосредственно с внешних устройств. Для разработки этой технологии уже создана рабочая группа, сообщают Экономические известия со ссылкой на РосСМИ.

В рамках программы планируется разработать аппаратные и программные технологии для прямого управления внешними устройствами с помощью методов искусственного интеллекта, а также преобразования электрических сигналов мозга в команды управления.

Предполагается также разработка интерфейса, который позволит «самостоятельно формировать цели, оценивать ситуацию, прогнозировать развитие событий и принимать решения». Как утверждают авторы данной программы, это позволит проводить работы в труднодоступных местах, таких как зоны повышенной радиации и космос.

Планируется также создание интерфейсов для прямого или дистанционного управления сложными системами, такими как самолеты, атомные электростанции и автомобили, основанные на принципах удаленного присутствия человека, так называемого «аватара».

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Стоимость программы оценивается в 54 миллиарда рублей.

Ани Асланян, основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике», говорит, что мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году оценивался в $1,2-1,3 млрд По его прогнозам, до 2027 году этот сектор экономики будет расти в среднем на 15%». В США за семь лет компании инвестировали более 1,2 миллиарда долларов в технологию «мозг—компьютер» и планируют инвестировать еще 6 миллиардов долларов. Китай также уже вложил в аналогичную программу не менее 3 миллиардов долларов.

По словам директора Лаборатории сенсорных технологий Дениса Кулешова, в России уже давно разрабатываются технологии «мозг—компьютер» для диагностики и лечения различных заболеваний.

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Например, пациенты, перенесшие инсульт, носят специальные шапочки с электродами, которые посылают сигналы на их экзоскелеты. Это позволяет им быстрее завершить реабилитацию, — сказал эксперт.

По его словам, также возможно использование интерфейсов мозг-компьютер для управления умными домами.

Но, по словам Дениса Кулешова, самый продвинутый — это интерфейс, встроенный непосредственно в мозг человека. Эта технология позволяет не только передавать сигналы с носителя, но и отправлять данные непосредственно в мозг. Например, команда разрабатывает решение, которое может быть имплантировано в мозг слепых пациентов для передачи видеосигналов в области зрительной коры головного мозга. В настоящее время мы тестируем компоненты системы на животных. В будущем эти нейронные имплантаты позволят слепым людям видеть очертания и силуэты предметов», — говорит он.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 38

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