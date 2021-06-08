Украина может дать воду в оккупированный Крым. Названо условие

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина может дать воду в оккупированный Крым. Названо условие Украина может дать воду в оккупированный Крым. Названо условие

Закрыть Отправить

До оккупации крымского полуострова, около 85% пресной воды подавалось в Крым из Украины

Украина может опять давать воду в Крым, но только в случае очень серьезных уступок со стороны России. Как сообщают Экономические Новости, таким мнением поделился спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его мнению, власти в Украине могут опять подавать воду на территорию крымского полуострова, но это произойдет лишь тогда, когда Москва пойдет на очень серьезные уступки. В частности, речь идет о полном выводе войск РФ с восточных территорий Украины, или же полном выполнении Минских договоренностей, возвращении оккупированных территорий Донбасса на условиях украинской стороны. По мнению Арестовича, в теории это все возможно, но, скорее всего, в Российской Федерации на это не пойдут.

«Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?», – задаётся вопросом спикер украинской делегации в ТКГ.

Отметим, до 2014 года 85% воды на территорию Крыма поступала из Украины, но после оккупации Киев остановил подачу днепровской воды на территорию полуострова.

Читайте: Оккупанты Крыма придумали, как решить проблему с питьевой водой (ФОТО)

Напомним, ранее военные эксперты допускали возможность того, что РФ пойдет открытой войной против Украины из-за воды. Оккупационные власти полуострова в этом году признали катастрофическую ситуацию и то, что из-за воды может сорваться курортный сезон