Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий

Закрыть Отправить

Кабмин утвердил орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило НКЦБФР (Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку) в роли органа лицензирования для обеспечения функционирования накопительной пенсионной системы. Об этом сообщают Экономические Новости.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что утверждение Кабмином НКЦБФР в качестве органа лицензирования для обеспечения функционирования накопительной пенсионной системы является важным шагом в подготовке инфраструктуры для запуска пенсионных фондов и эффективным механизмом, который дает возможность работать исключительно ответственным и профессиональным компаниям.

Правительство планирует в следующем году начать запуск в Украине системы накопительного пенсионного обеспечения. Министр социальной политики Марина Лазебная обратилась к депутатам с просьбой рассмотреть законопроект №2683 о запуске накопительной пенсионной системы как неотложный.

Читайте: Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

В свою очередь, Денис Шмыгаль подчеркнул, что внедрение в Украине системы накопительного пенсионного обеспечения в ближайшие 10-15 лет даст возможность привлечь инвестиции в размере до 50 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла закон, благодаря которому украинским гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, повышается размер пенсий.