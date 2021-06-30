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«Чернобыльцам» повысили пенсии: подробности

Главная » Последние новости » Финансовые новости » "Чернобыльцам" повысили пенсии: подробности
 
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Верховная Рада повысила пенсиии "чернобыльцам".

Верховная Рада приняла закон, согласно которому гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличивается размер пенсий. За принятие закона проголосовали 297 депутатов, передают Экономические Новости.

Согласно закону, пенсионные выплаты ликвидаторам I группы инвалидности не могут быть ниже 6 тыс. грн. Пенсии ликвидаторам II группы инвалидности не могут быть ниже 4 800 грн, а ликвидаторам III группы — 3 700 грн.

«Чернобыльцам» повысили пенсии: подробности

Важно отметить, что если ежемесячный размер пенсии (с учетом денежной помощи, индексации и других надбавок) у ликвидаторов с инвалидностью I группы не достигает 100%, у ликвидаторов с инвалидностью II группы — 80%, у ликвидаторов с инвалидностью III группы — 60% размера средней зарплаты, которая учитывается для расчета пенсии за предыдущий год, таким лицам к пенсии выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь.

Читайте: Чернобыльцам нужны не льготы, а справедливые пенсии и достойные зарплаты, - Николай Томенко

«Чернобыльцам» повысили пенсии: подробности

Назначение пенсионных выплат, согласно данному закону, и компенсации семьям, потерявшим кормильца из-за Чернобыльской катастрофы, осуществляются территориальными органами ПФУ.

Также в законе говорится, что начиная с 2022 года, ежемесячное пособие к пенсии будет ежегодно увеличиваться исходя из законодательно установленного уровня средней зарплаты.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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