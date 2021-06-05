В Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись внедорожник и грузовик. ФОТО
В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель внедорожника
В Днепропетровской области случилась масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии внедорожника и грузовика. В результате столкновения от полученных травм на месте скончался водитель внедорожника. Об том пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Авария произошла на трассе М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино» возле села Светлогорское Каменского района. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали внедорожник Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль КамАЗ. Известно, произошло лобовое столкновение.
Спасателям пришлось с помощью специальных приспособлений вырезать тело погибшего водителя из авто. На место прибыли представители правоохранительных органов. Они выясняют все причины аварии, которая привела к человеческим жертвам. Судя по удару авто, скорость внедорожника была довольно высокой. Возможно, водитель не справился с управлением авто и таким образом допустил столкновение.
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Напомним, масштабная авария произошла под Хмельницком.
Немедленно по вызову было направлено дежурное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.
«На месте ДТП спасатели с помощью носилок транспортировали пострадавших в кареты« скорой »и осуществили превентивные меры, чтобы предотвратить возгорание транспортных средств», — отметили в ДСНС.
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В результате дорожно-транспортного происшествия было травмировано пять человек. Все они получили травмы разной степени тяжести. На месте им была оказана первая медицинская помощь, чтобы стабилизировать состояние. После они были доставлены в больницу.
На месте спасатели приложили все усилия для того, чтобы не произошло возгорание транспортных средств после сильного удара.