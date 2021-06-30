Желто-синим мячом по лбу: Ёлкин в новой карикатуре изобразил футбольный удар по Путину

Главная » Последние новости » Новости общества » Желто-синим мячом по лбу: Ёлкин в новой карикатуре изобразил футбольный удар по Путину Желто-синим мячом по лбу: Ёлкин в новой карикатуре изобразил футбольный удар по Путину

Закрыть Отправить

В Сети предположили, что футбол придумали в ЦРУ, чтобы постоянно унижать Россию

Футболисты РФ, как и их хоккеисты, не продемонстрировали особых успехов: они не вышли из группы на Евро—2020. Но и это не все, из-за чего российский президент может злиться во время чемпионата. Украинские болельщики, да и не только украинские, с новой силой вспомнили старую и не совсем цензурную кличалку о российском президенте. Вчера в Глазго она прозвучала на полную мощь. Ранее творчество харьковских ультрас оказалось в прямом эфире в России во время трансляции футбольного поединка. После это игры Евро-2020 и вовсе запретили показывать россиянам в режиме онлайн. Как сообщают Экономические Новости, всё это остроумно изобразил российский художник Сергей Ёлкин:

«Может мяч по-крупнее сделать, а его силуэт к боксерской перчатке приблизить? Как-то «неприятность» (Евро2020) выглядит слишком мелко для главного персонажа..», — комментируют в Сети.

Ну и вспомнили о том, что футбол, скорее всего, придумали в ЦРУ, чтобы унижать Россию

Читайте: Побил рекорд Платини: Артем Довбик забил победный гол для сборной Украины и вошел в историю чемпионатов Европы

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети обсуждают «золотой лифчик» украинского футболиста.