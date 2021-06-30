Премия «золотой лифон»: В Сети остроумно обсуждают «модный лук» футболиста Довбика

Главная » Последние новости » Новости спорта » Премия "золотой лифон": В Сети остроумно обсуждают "модный лук" футболиста Довбика Премия "золотой лифон": В Сети остроумно обсуждают "модный лук" футболиста Довбика

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Победный гол молодого футболиста Довбика был для него первым за нашу страну. Есть все надежды, что далеко не последний

23-летний форвард украинской сборной Артем Довбик заставил всю страну кричать от счастья, забив победный мяч в дополнительные минуты. Социальные сети моментально отреагировали на это событие, было много комментариев по поводу игры и победы. Кроме того, ажиотаж вызвал интересный «наряд» футболиста, когда он снял футболку.

А такой остроумный комментарий оставил экс-нардеп и журналист Виталий Чепинога.

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В комментариях отметили, что это последний тренд среди футболистов:

Кроме того, в Сети рассказали о том, что это жилет STATSports, который крепит между лопатками игрока специальный gps-устройство, с помощью которого тренерский штаб и врачи получают информацию о перемещении игрока и о его состоянии здоровья. Скорость, ускорение, пройденный путь, пульс, сердечные ритмы, реакция организма на столкновение — все это становится материалом для исследований именно благодаря этой штуке.

Напомним, в 1/4 финала наша страна сыграет с англичанами. Украинцы начали шутить о том, что пора пополнять запасы успокоительных препаратов.