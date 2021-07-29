Третью COVID-прививку украинцам делать не нужно, — эксперт ЮНИСЕФ

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Эксперт ЮНИСЕФ считает, что пока делать третью COVID-прививку украинцам не нужно.

Медицинская экспертка ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире «Сніданку з 1+1» рассказала, есть ли необходимость сейчас прививаться третьей дозой против COVID-19. Об этом передают Экономические Новости.

Екатерина Булавинова сказала, что за рубежом сейчас проводят исследования относительно необходимости вакцинирования людей третьей дозой COVID-вакцины. Пробные испытания проходят в Великобритании и Израиле. В Украине пока не рассматривают этот вариант из-за отсутствия COVID-прививки у большинства граждан.

Экспертка ЮНИСЕФ напомнила, что министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал план по вакцинации, согласно которому до конца лета планируется привить 10 млн человек. На данный момент в Украине привито 1 млн 900 тыс. человек.

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Екатерина Булавинова также сообщила, что согласно последним нормативным изменениям, теперь в Украине можно вакцинировать детей старше 12 лет. Вакцинироваться могут дети, имеющие сопутствующие заболевания, а также дети, которые выезжают за рубеж, например, на учебу или с целью воссоединения семьи.

Напомним, ранее производитель вакцины Pfizer опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что третья доза вакцины увеличивает количество антител.

Исследования проводились среди людей в возрасте 18-55 лет. Согласно полученным результатам, после третьей дозы организм человека вырабатывает в пять раз больше антител. В Китае производители вакцины CoronaVac сообщили, в результате проведенного исследования, третья доза вакцины может сильнее укрепить иммунитет человека.