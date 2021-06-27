Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, «досталось» даже продавцу креветок. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, "досталось" даже продавцу креветок. ФОТО Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, "досталось" даже продавцу креветок. ФОТО

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На Федотовой косе был замечен батюшка, который освятил пляж и воду

На Федотовой косе произошел курьезный случай. Там был замечен служитель церкви, который приехал не для отдыха, а для того, чтобы освятить святой водой пляж и морскую воду. Произошедшее успели снять очевидцы. При том, что батюшка не пожалел и проходящего мимо торговца креветок. Он тоже обдал его святой водой. На кадрах можно заметить, что торговец явно не был готов к такому повороту событий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикацию Олега Старайчука в социальной сети.

Исчезнут ли после освящения медузы, комары и другие насекомые — пока неясно. В любом случае происходящее очень повеселило отдыхающих.

Соответствующие кадры опубликовал в соцсети Олег Старайчук.

«На Федотке батюшка посвятил море, песок», — пишет автор. Поэтому, теперь купаться нестрашно.

Отметим, украинцы уже активно планируют свой отдых на Черном и Азовском морях. Но пока многие жалуются на то, что вода еще недостаточно прогрелась. Хотя отдыхающих уже достаточно много.