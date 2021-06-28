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Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, «досталось» даже продавцу креветок. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости культуры » Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, "досталось" даже продавцу креветок. ФОТО
 
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На Федотовой косе произошел курьезный случай.

Там был замечен служитель церкви, который приехал не для отдыха, а для того, чтобы освятить святой водой пляж и морскую воду. Произошедшее успели снять очевидцы. При том, что батюшка не пожалел и проходящего мимо торговца креветок. Он тоже обдал его святой водой. На кадрах можно заметить, что торговец явно не был готов к такому повороту событий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикацию Олега Старайчука в социальной сети.

Исчезнут ли после освящения медузы, комары и другие насекомые — пока неясно. В любом случае происходящее очень порадовало отдыхающих.

Соответствующие кадры опубликовал в соцсети Олег Старайчук.

«На Федотке батюшка посвятил море, песок», — пишет автор. Поэтому, теперь купаться нестрашно.

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Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, «досталось» даже продавцу креветок. ФОТО
Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, «досталось» даже продавцу креветок. ФОТО
Курьез: на Федотовой косе батюшка освятил святой водой пляж, «досталось» даже продавцу креветок. ФОТО

Отметим, украинцы уже активно планируют свой отдых на Черном и Азовском морях. Но пока многие жалуются на то, что вода еще недостаточно прогрелась. Хотя отдыхающих уже достаточно много.

 
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