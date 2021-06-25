В Минздраве назвали наиболее опасные штаммы COVID-19

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В Минздраве назвали наиболее опасные на сегодня штаммы коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о наиболее опасных штаммах коронавируса. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди наиболее опасных штаммов вируса SARS-CoV-2 в Минздраве выделили «Альфа» (впервые обнаружен в Великобритании), «Бета» (впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике), «Гамма» (впервые обнаружен в Бразилии), «Дельта» (впервые обнаружен в Индии). «На сегодняшний день ученые обнаружили много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают такие:»Дикий» (L) — впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года; «Альфа» (B.1.1.7) — впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года; «Бета» (B.1.351) — впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года; «Гамма» (P.1) — впервые обнаружен в Бразилии в январе 2021 года; «Дельта» (B.1.617) — впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года», — говорится в сообщении Минздрава.

Также в министерстве напомнили, что мутация является обычным явлением для всех вирусов. Например, аналогичная ситуация наблюдается и с вирусом гриппа.

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В Центре общественного здоровья сообщили, что на сегодняшний день специального лечения вируса COVID-19 не существует. И поэтому необходимо, как и раньше, следовать простым правилам, которые должны защитить себя и других от заболевания.

В свою очередь, в НАН Украины прогнозируют, что к концу лета индийский штамм «Дельта» распространится по всей территории Европы. В Украине же, из-за медленных темпов вакцинации и большой миграции из России, вирус может распространиться быстрыми темпами, а последствия будут более тяжелыми, чем в западных странах.

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Эксперт ВОЗ Наталия Виноград подчеркнула, что все вакцины, закупленные Украиной, защищают от «индийского» штамма коронавируса. Однако эффективность защиты меньше, чем от других штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Ольга Голубовская в программе «Народ Против» на телеканале «Украина 24» сообщила, что новый штамм COVID-19 «Дельта» может в разы увеличить количество больных.