В Сети нашли очередное подтверждение того, что Кубань – это Украина

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В Сети обратили внимание на очередной странный пост известной российской пропагандистки

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратил внимание на странный пост известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на пост народного депутата.

«Посмотрите, что происходит. Пропагандистка Симоньян заговорила на украинском. Еще одно подтверждение того, что Кубань – это Украина! Маргарита, но раз уж ты так пишешь, то так и быть: отправим тебя не в тюрьму, а у в’язницю», — прокомментировал пост Симоньян депутат Гончаренко.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян приезжала на «форум» на Донбассе, где фактически призывала к включению украинского Донбасса в состав Российской Федерации. Отметим также, что пропагандистка уже давно невъездная на территорию Украины.

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