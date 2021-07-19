«Три меча-2021»: в Украине проходят масштабные военные учения (ФОТО)

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В Украине проходят международные военные учения "Три меча-2021", в которых принимают участие 1200 военнослужащих.

На Львовщине успешно проходят международные военные учения «Три меча-2021», в которых принимают участие военнослужащие из США, Украины, Польши и Литвы, передает «Радіо Свобода«. Об этом сообщают Экономические Новости.

Сообщается, что учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В учениях принимают участие 1200 военнослужащих, которые входят в международную литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского и военные из США.

Главной целью военных учений является улучшение и усиление военного партнерства и сотрудничества между странами Люблинского треугольника: Литвы, Украины и Польши.

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В течение первой недели военнослужащие будут определяться со сценариями будущего обучения, распределят сферы ответственности и обязанности каждой страны-участницы в контексте утвержденных сценариев.

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В рамках учений будут проводиться тренировки по планированию и ведению наступательных операций, учебные стрельбы, осуществляться полеты на технике армейской авиации. Во время учебных операций будет использоваться бронетехника.

Командир Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Дмитрий Братишко подчеркнул, что обучение предоставляет все необходимые условия для развития и эффективного слаживания и взаимодействия подразделений стран-партнеров, чтобы быть готовыми к обеспечению региональной безопасности. В ходе международных учений «Три меча — 2021» состоятся уникальные тренировки, направленные на отработку задач по обороне территории от внешнего агрессора.

Ранее сообщалось, что в Украине начались сухопутные военные учения «Три меча-2021», которые являются первыми международными учениями, организованными литовско-польско-украинской бригадой LitPolUkrBrig.