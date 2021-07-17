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В Украине стартуют сухопутные военные учения «Три меча 2021»

Главная » Последние новости » Политические новости » В Украине стартуют сухопутные военные учения "Три меча 2021"
 
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Сегодня в Украине начинаются сухопутные военные учения "Три меча 2021" с участием Украины, Литвы, Польши и США, которые продлятся до 30 июля.

Это первые международные учения, организованные литовско-польско-украинской бригадой LitPolUkrBrig, информируют Экономические новости.

Маневры начнутся в субботу, 17 июля, а завершаться в конце месяца. Основные события должны развернуться на Яворовском полигоне в Львовской области.

«Три меча 2021» задействуют более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин в западной части Украины.

Эти учения проходят через неделю после окончания учений Sea Breeze 2021 на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО, вызванной предупредительными выстрелами российских военных кораблей по британским судам и наращиванием в апреле сухопутных войск России вдоль украинской границы.

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Ожидается, что сегодняшние учения не приведут к очередной напряженности в отношениях между партнерами НАТО и Россией.

Хотя немедленная эскалация напряженности маловероятна, нельзя исключать вероятность провокаций по линии конфликта на востоке Украины — особенно на фоне одновременных учений на юге Украины, проводимых Украиной и Великобританией до 24 июля.

Российская военная техника все еще присутствует у границы Донбасса и, скорее всего, останется там как минимум до сентября 2021 года.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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