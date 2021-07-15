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В Украине изменили дорожные знаки: что необходимо знать

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине изменили дорожные знаки: что необходимо знать
 
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В Кабмине внесли изменения в правила дорожного движения.

В Кабинете министров Украины изменили правила дорожного движения. Внесенные изменения относятся к двум дорожным знакам. Об этом говорилось во время заседания Кабмина, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что изменения коснулись дорожных знаков 5.63.1 и 5.63.2. Согласно новым нормам, разрешенная скорость езды в населенных пунктах снижается с 60 км/ч до 50 км/ч. И так как дорожный знак 5.49 информирует и о других ограничениях передвижения транспортных средств, то значение «60» в знаке 5.49 заменили на «50».

В Украине изменили дорожные знаки: что необходимо знать

С учетом того, что в Украине с 2015 года ликвидирована Государственная автоинспекция, а функции по контролю исполняет Департамент патрульной полиции, то дорожный знак «ГАИ» заменят на дорожный знак «Дорожная станция патрульной полиции».

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В Украине изменили дорожные знаки: что необходимо знать

Напомним, ранее сообщалось, что теперь мониторить езду водителей будут автомобили-фантомы. Специальные патрульные полицейские машины будут оснащены новейшими радарами, которые незаметны на дорогах, но успешно фиксируют скорость передвижения транспортных средств.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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