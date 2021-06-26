Патрульные автомобили-фантомы будут следить за украинскими водителями на дорогах

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Новые полицейские автомобили для мониторинга дорог Украины будут введены в эксплуатацию с 1 июля.

Правительство Украины продолжает предпринимать шаги, направленные на то, чтобы максимально обеспечить безопасность на дорогах. В связи с этим с 1 июля на вооружение патрульных поступят специальные полицейские автомобили, которые будут оснащены специальными радарами, незаметными в дорожном трафике и фиксирующими скорость движения транспортных средств, передают Экономические новости.

В настоящее время тестируется четыре автомобиля, оснащенных камерами контроля скорости. Эти камеры способны фиксировать скорость автомобилей, движущихся не только в том же направлении, что и полицейские машины, но и в противоположном.

Эта инициатива является элементом проекта МВД по обеспечению безопасности на дорогах Украины. В дополнение к этим автомобилям министерство хочет также установить 550 спецкамер для фиксации нарушений скоростных ограничений. Кроме того, 117 устройств TRUCAM уже используются в стране.

Однако замглавы МВД Антон Геращенко утверждает, что в перспективе система TRUCAM будет упразднена, а нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться полностью в автоматизированном режиме.

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