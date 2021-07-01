Украине вернули Нью-Йорк. Соцсети отреагировали

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Народные избранники вернули на карту нашей страны Нью-Йорк

Сегодня ВРУ приняла постановление о переименовании поселка Новгородское, который находится в Бахмутском районе Донецкой области, в Нью-Йорк. Свой голос «за» отдали 301 нардепа. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на трансляцию заседания, которая ведется каналом «Рада«.

В пояснительной записке говорится о том, с инициативой о переименовании этого посёлка обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация, которая сослалась на многочисленные просьбы жителей.

По словам члена профкомитета, народного депутата от «Слуги народа» Виталия Безгина, который оставил комментарий сайту Обозреватель, Нью-Йорк является историческим названием населенного пункта на Донеччине. Именно так он назывался до 1951 года.

В свою очередь, в Украинском институте национальной памяти рассказали также о том, что президиумом Рады в 1951 года Нью-Йорк был переименован в Новгородское из-за политико-идеологических соображений Компартии.

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«Она хотела бы жить на Манхеттене,

Але потяг їде в Нью-Йорк Донецької області«, — прокоментировал возвращение интересного топонима блогер и музыкант Иван Маруныч. Кроме того, комментаторы уточнили, когда вернётся украинский Париж.

Отметим, в нашей стране в рамках декоммунизации ранее переименовали много улиц и населенных пунктов. Некоторые вернули коммунистические названия по решению суда, как, в частности, это произошло в Харькове.