В минских соглашениях заложен логический дефект, — Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев прокомментировал вчерашнюю встречу Путина и Байдена, а также рассказал почему тезис Путина о выполнении минских соглашений не жизнеспособен.

Гетманцев убеждён, что озвучений вчера Путиным тезис о необходимости выполнения минских соглашений, как единственного пути решения конфликта на Донбассе, выполнить Украиной невозможно. По его мнению, минские соглашения противоречат основоположным принципам демократии, целостности, а также законодательству Украины, — сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Мы понимаем, что нельзя провести выборы на территории Донбасса, поскольку согласно украинскому законодательству, там не могут присутствовать вооружённые люди, не лигитимизированные нашим законодательством», — отметил нардеп.

Гетманцев убеждён, что минские соглашения требуют пересмотра и корректировки, поскольку давно назрела необходимость поиска выхода из этого «тупикового формата».

Комментируя встречу Путна и Байдена, нардеп подчеркнул, что Украина в этом переговорном процессе была лишь частью большого пула вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран.

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Напомним, вчера 16 июня состоялась встреча Президентов США и России, которая прошла в Женеве.

Встреча прошла на вилле Ла-Гранж. Предварительно Байден встретился с лидерами стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой.

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Встреча Байдена и Путина началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций. Встреча закончилась несколько раньше, чем планировалось ранее.

Пул вопросов для обсуждения был обширный: кибербезопасность, ситуация в Украину, Сирии, Афганистане, а также возобновление работы посольств двух стран.

По итогам встречи президенты провели раздельные брифинги. Первый вышел к журналистам – Путин. Затем состоялась пресс-конференция Байдена. Оба оценили встречу позитивно.

Следует отметить, что российских журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию Президента США.