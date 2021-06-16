В Офисе президента Зеленского хотят уволить главу МВД Авакова

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Постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова, которое было принято Верховной Радой Украины в 2020 году, в Офисе президента Зеленского хотят реанимировать уже осенью текущего года.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает НВ ссылаясь на нардепов фракции «Слуга народа».

По их информации, окончательное решение по данному вопросу еще не принято, но депутаты утверждают, что свой пост Арсен Аваков может покинуть уже в сентябре нынешнего года.

«Они попробуют избавиться от Авакова осенью. Зеленский, вероятно, уже уверовал, что может совладать со всеми трудностями в одиночку», — приводит издание слова одного из нардепов, который попросил не называть его имени.

По его словам, замена главы МВД позволит устранить единственного человека, который мог бы противодействовать на политической арене Владимиру Зеленскому, и позволит Офису президента установить полную монополию на принятие ключевых решений в Украине.

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По словам собеседника, близкого к главе государства, Зеленский пока еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

До этого Фонд «Демократические инициативы» провел исследование в Харькове накануне выборов мэра и назвал Авакова одним из основных факторов риска, указывая на его желание установить личный и полный контроль над этим городом.