Озвучен важный сигнал иностранным инвесторам

Главная » Последние новости » Политические новости » Озвучен важный сигнал иностранным инвесторам Озвучен важный сигнал иностранным инвесторам

Закрыть Отправить

Иностранные инвесторы могли бы создавать рабочие места, приносить современные технологии, современную культуру управления и культуру взаимоотношений между крупным бизнесом и государством.

Олигархическая система — одна из основных причин того, что крупные инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в нашу страну. Таким мнением поделился нардеп от фракции «Слуга народа», председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов». Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на официальный сайт Слуги народа.

«Одна из причин, почему крупные инвесторы не идут в Украину — это наличие олигархической системы. Олигархи, имея монопольное положение в базовых индустриях, делают невозможной нормальную конкуренцию с международными инвесторами, которые могли бы зайти в Украину», — заявил депутат.

По словам Костина, иностранные инвесторы могли бы создавать рабочие места, приносить современные технологии, современную культуру управления и культуру взаимоотношений между крупным бизнесом и государством.

«Потому законопроект, цель которого разделить бизнес и политику — важнейший сигнал для иностранных инвесторов, которые должны понять, что в Украине есть конкурентная среда и единственное законное и прозрачное отношение для любых представителей бизнеса», — подчеркнул нардеп.

Читайте: Зеленский подписал законы о налоговых и таможенных льготах для крупных инвесторов

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СНБО пообещали настоящую «охоту на олигархов».