Украина заслуживает членства в НАТО больше, чем многие страны ЕС, — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ежедневно показывает готовность вступить в НАТО и получить План действий относительно членства в Североатлантическом Альянсе.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Мы ежедневно доказываем, что готовы присоединиться к НАТО больше, чем большая часть государств Евросоюза. К несчастью, мы ведем боевые действия в течение 7 лет и поддержка вступления Украины в НАТО среди граждан Украины лишь выросла. Так как для людей — это безопасность, это защита для их детей», — сообщил Зеленский.

По его словам, за последний год позиция западных партнеров в поддержку Украины усилилась, но лидеры этих государств нередко руководствуются своими национальными интересами.

Зеленский сообщил, что «война на украинских границах и на временно захваченных Россией украинских территориях также является европейской войной, на которой «украинские воины гибнут за все те принципы, которые декларируются и защищаются лидерами Североатлантический Альянс и ЕС».

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«Я считаю, что западные государства должны об этом знать», — уверен Зеленский.

«Западным государствам нужно осознать, что поддержка Украины — это не только на благо украинского народа, но и во благо безопасности их государств», — подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что энергобезопасности Украины и Европы грозит проект «Nord Stream 2», который в действительности является «российским оружием».

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Зеленский упомянул, что в недавнем диалоге по телефону с президентом Джо Байденом, его пригласили посетить США в июле. Во время встречи с лидером США Зеленский рассчитывает обсудить такие вопросы: предоставление Украине плана по членству в Североатлантический Альянс, финансовую и экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на Востоке Украины.

Зеленский также заявил, что Российская Федерация медленно отводит свои войска после недавней концентрации их у границ с Украиной.

«Сейчас, к сожалению, мы должны быть готовы к осложнениям в любой момент. Не думаю, что это случится, но есть вероятность провокаций, в особенности в середине сентября, когда будут проходить коллективные военные учения России и Беларуси — Западе-2021», — отметил Зеленский.

Однако, как считает Зеленского, Российская Федерация не заинтересована в широкомасштабной войне, так как осознает, что Украина не отступит, пойдет до конца, а это может перерасти в Третью мировую войну.

На данный момент президент Украины рассчитывает встретиться с президентом России для активизации мирных переговоров, однако Российская Федерация без объяснения причин затягивает эту встречу.

«Будем надеяться, что повестка дня и условия переговоров в скором времени будут согласованы», — подчеркнул Зеленский.