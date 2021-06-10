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Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска «Nord Stream–2»

Главная » Последние новости » Политические новости » Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска "Nord Stream–2"
 
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При поддержке администрации Байдена у украинских властей появился очередной козырь, который позволяет не допустить безнадежности и отчаяния из-за запуска «Nord Stream 2».

Советник главу Соединенных Штатов Америки по государственной безопасности Джек Салливан сообщил, что Джозеф Байден, во время его визита в Европу, обсудит данный вопрос с канцлером Германии в контексте ситуации, которая затрагивает геополитические и экономические интересы Евросоюза и Украины, передают Экономические новости.

Политолог Кирилл Сазонов полагает, что эти слова свидетельствуют о том, что на данный момент преждевременно ставить точку в вопросе «Nord Stream-2».

Как он сообщил, в случае введения этого газопровода в эксплуатацию, госбюджет Украины потеряет много средств.

«Ответ на эту ситуацию может быть лишь один — развитие отечественной добычи газа», — предположил Сазонов.

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По его мнению, это «позволит загрузить украинскую ГТС, украинцы получат новые рабочие места, начнется реализация инфраструктурных проектов и существенно увеличатся налоговые платежи в Пенсионный фонд. Естественно, реализация этого плана требует времени и вложений, но эксперты уверяют, что по запасам газовых месторождений Украины занимают второе-третье место в Европе. Глубина залегания, естественно, увеличит стоимость, но собственная добыча все равно будет прибыльна. Себестоимость добычи будет намного ниже рыночных цен. Украина сможете пригласить инвесторов из Украины и США. Привлечение американских компаний для Украины станет поводом для серьезного диалога о получении статуса союзника США с военными базами на территории Украины. При этом у Вашингтона появится больше оснований отстаивать и защищать свои интересы и капитал в Украине».

До этого дипломат Олег Шарп сообщил, что вопреки распространенному мнению, США не прекратят борьбу с «Nord Stream 2». По его мнению, одну из основных неожиданностей для Москвы США приготовили конкретно к этапу после окончания строительства газопровода.

В то же время российский блогер Эль Мюрид полагает, что США превратили «Nord Stream–2» в ловушку для Владимира Путина.

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Глава правительства Украины Денис Шмыгаль объяснил, каким будет будущее Украины, если в эксплуатацию введут российский газовый трубопровод. Как он сообщил, бюджет Украины понесет существенные потери, и у властей есть еще варианты и возможности спасти эту ситуацию.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 58

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