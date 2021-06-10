«Северный поток-2» — это ловушка для России, которая грамотно расставленна США

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Запуск газопровода «Северный поток 2» позволит Западу не только взять под контроль Россию, но и свести к минимуму ее желание шантажировать Европу с помощью газа.

Как информируют Экономические новости, такое мнение высказал известный российский политический обозреватель Эль Мюрид в соцсети Telegram.

Мюрид убеждён, что санкции США позволили отсрочить строительство трубопроводной магистрали на два года, что в свою очередь заставило «Газпром» заключить невыгодный для себя контракт на поставку газа с Украиной, а также выплатить 3 млрд долларов по решению арбитража в Стокгольме.

Нынешний отказ от санкций со стороны США, который вызвал большой резонанс в украинском обществе, это не уступка Москве, а продуманная многоходовка Запада, которая позволит поставить Германию на лидирующие позиции в этом вопросе, и с ее помощью обложить трубопровод и Россию рядом условий, без которых эксплуатация магистрали будет в любой момент приостановлена.

Политолог отметил, что одним из таких условий — это сохранение украинского транзита, и судя по заявлениям топ-чиновников России — это условие Москвой будет принято.

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Кроме того, по мнению Мюрида, отныне труба Северного потока -2 послужит дополнительным рычагом противодействия Кремлю, который привык и любит шантажировать Европу газом.

По мнению российского политолога, «Северный поток 2» позволил Европе с помощью США выстроить достаточно эффективную систему противодействия России.