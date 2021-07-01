Скандальная Ирма Крат в кулуарах сумкой избила Потураева (ВИДЕО)

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Никита Потураев опять оказался связан с дракой под куполом

Сегодня в кулуарах Верховной Рады на главу Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева набросилась Ирма Крат. Изначально активистка, которая не раз оказывалась в эпицентре различных скандалов, хотела ударить нардепа кулаком, но он успел увернуться. Именно после этого в дело пошел аксессуар. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на видео фотографа Яна Доброносова в facebook

Напомним, совсем недавно слова Никиты Потураева о «расстреле» с трибуны ВРУ стали причиной первой драки созыва, с Николаем Тищенко и Ильей Кивой в главных ролях. Позже глава комитета принёс извинения за свои высказывания в оппозиционеров.