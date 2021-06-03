В КГГА сообщили, кому в Киеве разрешат бесплатно парковаться

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В Киеве бесплатно парковаться разрешат Участникам вооруженного конфликта и людям с инвалидностью.

Участникам вооруженного конфликта и людям с инвалидностью разрешат бесплатно припарковываться. Однако для этой цели Министерству социальной политики необходимо открыть доступ к Реестру льготников, сообщает пресс-центр КГГА. Об этом информируют Экономические Новости.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов подчеркнул, что льготы на парковку участникам боевых действий, людям с инвалидностью и другим категориям должны предоставляться в автоматическом режиме. А чтобы можно было легко идентифицировать льготников, инспекции по парковке важно иметь доступ к Единому государственному автоматизированному реестру льготников, доступ к которому есть у Министерства соцполитики.

Константин Усов отметил, что важно защищать права льготников и поэтому КГГА обратилась в Минсоцполитики с просьбой предоставить доступ к Реестру льготников, чтобы администрация столицы смогла обеспечить льготным категориям граждан бесплатную парковку. «Учитывая то, что инспекция налагает штрафы за неуплату за парковку, мы должны защитить право людей на льготы. Поэтому мы обратились в Министерство социальной политики… Нам необходимо иметь возможность получать в автоматическом режиме информацию о наличии льготы у владельца припаркованного авто. Это может быть участник боевых действий, человек с инвалидностью или представитель другой льготной категории граждан, о которых мы сейчас не имеем данных в полном объеме. Только Министерство предоставит доступ к соответствующей информации, город готов обеспечить этим категориям граждан бесплатную парковку без штрафов», — сообщил Константин Усов.

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По его словам, интеграция с реестром Министерства социальной политики позволит инспекторам получать информацию о наличии льготы у владельца автомобиля, без контакта с ним лично. «Мы не хотим обременять людей представлением каких-либо документов, заявок и дополнительных подтверждений собственной личности, — добавил Константин Усов.