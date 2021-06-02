В Украине ужесточают меры по борьбе с курением

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине ужесточают меры по борьбе с курением В Украине ужесточают меры по борьбе с курением

Закрыть Отправить

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4358, согласно которому в Украине планируют запретить курение электронных сигарет в общественных местах.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4358 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака», сообщают Экономические Новости.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 339 народных депутатов. Инициатором законопроекта выступил Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Согласно пояснительной записке, употребление табака является основной причиной преждевременной смертности, которую можно предотвратить. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 млн людей в мире. Употребление табачных изделий — один из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких и других заболеваний), которые вызывают около 84% всех смертей в Украине. По данным Министерства здравоохранения Украины, ежегодно 85 тыс украинцев умирает от болезней, вызванных курением.

С целью предотвращения распространения табакокурения в 2006 году Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). РКБТ — первый международный договор, который возлагает на стороны Конвенции юридические обязательства по его выполнению. Конвенция создана под эгидой ВОЗ в ответ на глобальную эпидемию употребления табака.

Читайте: В Украине значительно подорожают сигареты: во сколько обойдется вредная привычка

В пояснительной записке также сообщается, что законопроект вводит определение и регулирование бездымных табачных изделий, в частности табачных изделий для электрического нагрева и устройств для обеспечения курения табачных изделий в отношении которых пока полностью отсутствуют требования законодательства относительно защиты здоровья населения от вреда табака. Эти изделия и устройства, согласно решению 8 Конференции Сторон РКБТ, должны регулироваться как табачные изделия.

Поэтому законопроект вводит требования к бездымным табачным изделиям. Законопроект запрещает выкладку, рекламу, стимулирование продажи и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий, вводит требования к маркировке, запрещает использование вкусо-ароматических добавок (фруктовые, ягодные), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещает употребление в общественных местах.

Читайте: В Харькове полицейские задержали вооруженного мужчину, который взял в заложницы случайную прохожую

Необходимость введения законодательных мер по предотвращению употребления табачных изделий для нагрева обусловлена ​​тем, что по данным ВОЗ они имеют следующие недостатки:

потребление табака в любом виде вредно для здоровья человека;

табак токсичен и содержит канцерогены даже в естественной форме;

эти изделия содержат токсичные вещества и более 50 канцерогенов;

на сегодня отсутствуют основания считать, что меньшие уровни выбросов определенных вредных веществ табака конвертируются в меньшие риски для здоровья;

табачные изделия для нагрева должны регулироваться так же, как и другие табачные изделия, в соответствии с решением конференции Сторон РКБТ.