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Турция и Южная Африка утопают в снегу. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Турция и Южная Африка утопают в снегу. ФОТО
 
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Курортные города Турции и часть Южной Африки засыпало снегом

В этом году несмотря на наступление календарного лета во многих странах, в том числе и в Украине, выпал снег. В первую очередь, это коснулось Турции. Там в снегу оказались многие курортные города. Отметим, что такая погода не характерна для этой страны и у многих вызвала недоумение.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на местный портал Тrthaber.

Больше всего осадков выпало в высокогорных регионах. Температура воздуха также значительно снизилась. Местные жители удивились снегопаду на плато Казыкбели на высоте 2350 метров над уровнем моря. Снежный «сюрприз» также ожидал возвышенности города Байбурта и популярную среди туристов гору Эрджиес.

Турция и Южная Африка утопают в снегу. ФОТО

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Из-за неожиданного снега была заблокирована работа общественного транспорта.

Аhaber сообщает, что в районе города Бурса на западе Турции тоже выпал снег. На прошлой неделе в этом районе температура достигала +30°С.

Также снег выпал и в Южной Арике. В зимнюю страну чудес превратились пики Драконовых гор и некоторые предгорья, а также Гаррисмит и центральные районы провинции Квазулу-Натал.

При этом горные курорты надеются на то, что спрос на бронирование жилья будет расти, потому что все больше туристов захотят лично посмотреть на такую природную аномалию. В социальной сети местные жители стали публиковать то, как сейчас выглядят населенные пункты в Южной Африке.

Ученые, в свою очередь говорят о том, что такие природные аномалии свидетельствуют о глобальных изменениях в климате по всему миру.

 

 
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