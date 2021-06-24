Вылетела на встречную полосу: под Ровно произошло смертельное ДТП. ФОТО

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Полиция устанавливает причины, из-за которых женщина вылетела на полосу встречного движения

Под Ровно 24 июня около 4:30 на автодороге «Устилуг-Луцк-Ровно» вблизи села Заря произошла смертельная авария. Там столкнулись два легковых авто. Известно, 36-летняя жительница Николаевской области, управляя автомобилем «Renault Megane», по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с авто «Mercedes-Benz E 200» под управлением 45-летнего жителя Львовщины. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ровенской области.

От сильного удара оба авто вылетели в кювет.

«В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля «Renault» — 53-летняя жительница Николаевской области. Еще двое пассажиров этой же легковушки получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадали оба водителя. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы. На месте работают представители правоохранительных органов, которые устанавливают все детали произошедшего.

Движение авто на этом участке дороги затруднено. Водителей просят выбирать альтернативный маршрут движения, чтобы не создавать пробку на проезжей части.