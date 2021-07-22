В Италии разбили самый дорогой Ferrari за $700 тысяч. ФОТО

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Этот суперкар разгоняется до 100 км за 2,5 секунды

В Италии в дорожно-транспортное происшествие попал самый дорогой суперкар Ferrari, который выпускается этой маркой. Речь идет об авто SF90 Stradale с гибридным 1000-сильным двигателем. Стоимость такой машины составляет $700 тысяч. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Авто24.

ДТП произошло на севере Италии, рядом с городом Вентимилья. Больше всего пострадала левая сторона авто, которой водитель врезался в бетонное ограждение. Пока точные причины дорожно-транспортного происшествия не установлены. Но по предварительным данным причиной удара могла стать помеха справа. Кроме этого, на кузове видно множество царапин, а оба левых колеса вывернуты под неестественным углом – скорее всего, пострадала и подвеска. Также пока не установлено есть ли в ДТП пострадавшие.

Отметим, хозяину ремонт такого автомобиля обойдется в копеечку. Номера SF90 Stradale, которые были на этом авто, Ferrari обычно использует для автомобилей с пресс-парка. Таким образом возможно, что за рулем был представитель масс-медиа.

Ferrari SF90 Stradale имеет впечатляющие технические характеристики. До 200 км/ч авто разгоняется всего за 6,5 секунды. Максимальная скорость авто составляет 340 км/час. Базовая модель этого авто стоит около $500 тысяч.

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