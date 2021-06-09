Из-за неравномерного восстановления мировой экономики бедные страны останутся позади, — Всемирный банк

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Всемирный банк заявил во вторник, что благодаря активной вакцинации против Covid-19 в развитых странах восстановление мировой экономики ускорилось, но оптимистичные прогнозы не упоминают о тревожной картине в бедных странах.

Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 5,6 процента, что на 1,5 пункта быстрее, чем прогнозировалось в январе. Согласно последнему отчету о глобальных экономических перспективах (GEP), это самый быстрый рост после рецессии за 80 лет. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Тем не менее Банк предупреждает, что многие страны, особенно бедные, остаются позади, и им потребуются годы, чтобы вернуться к своему допандемическому уровню.

«Краткосрочное возобновление роста не может компенсировать страдания, причиненные пандемией беднейшим слоям населения, и ее непропорциональное воздействие на уязвимые группы», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Глобально скоординированные усилия необходимы для ускорения распространения вакцин и облегчения долгового бремени, особенно для стран с низкими доходами».

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И хотя инфляция не рассматривается как главный фактор, рост цен создает еще одну проблему для политиков, особенно на развивающихся рынках, поскольку они пытаются восстановить порядок в своей экономике и управлять растущим уровнем долга.

Всемирный банк снизил свои прогнозы для примерно 40 процентов стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, и без поддержки мощной экономики Китая экономики этих стран вырастут только на 4,4 процента.

«Ожидается, что к концу этого года более 100 миллионов человек снова окажутся в крайней нищете», — предупреждает Всемирный банк.

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«Это история о двух выздоровлениях», — сказал AFP экономист Всемирного банка Айхан Козе, отметив, что экономика большинства стран не вернется к уровню, предшествующему пандемии, до 2023 года и позже.

«Есть страны, у которых есть средства для вакцинации, и есть страны, которые не достигли достаточного прогресса», — сказал он.

«Это похоже на лучшие времена для стран с развитой экономикой и худшие времена для стран с низкими доходами».

По словам Козе, критически важным является обеспечение широкого доступа к вакцинам для всех стран.

Пока только 0,3 процента людей в странах с низким уровнем доходов получили хотя бы одну дозу вакцины.

Между тем инфляция в США напугала финансовые рынки, поскольку инвесторы опасаются, что скачок цен на ранних этапах восстановления может побудить Федеральный резерв и другие центральные банки более оперативно повышать стоимость заимствований.

Рост инфляции может вынудить развивающиеся рынки и страны с низкими доходами также повысить процентные ставки, прежде чем они полностью восстановятся.

Козе сказал, что для решения «проблем ликвидности и платежеспособности в странах с низким уровнем дохода» потребуется «международное сотрудничество» со стороны правительств и частных кредиторов, около половины из которых уже столкнулись с долговым кризисом.

В отчете говорится, что инфляция в развитых странах, как ожидается, снизится и останется в приемлемых пределах.

Но страны с низкими доходами борются с ростом цен на продукты питания, на которые приходится около половины потребления домашних хозяйств, и это привело к отсутствию продовольственной безопасности в этих странах.

«Попытки снизить цены на продукты питания с помощью субсидий или экспортного контроля могут привести к росту мировых цен на продукты питания», — говорится в сообщении банка.