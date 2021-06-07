Страны Евросоюза поддерживают экономику и помогают бизнесу, в Украине — повышают налоги

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Экономический кризис в Европейском союзе, вызванный последствиями пандемии COVID-19, начал постепенно утихать после долгих месяцев строгого карантина. В немалой степени это связано с экономической и финансовой поддержкой, которую частные лица и предприятия получили во время карантина прошлой зимой.

Однако в некоторых странах Восточной Европы, находящихся за пределами ЕС, а именно в Украине, Беларуси и Молдове (страны, которые когда-то были частью Советского Союза) ситуация с COVID остается мрачной. Нагрузка на их финансовые и экономические институты достигает предела. Об этом говорится в материале издания Neweurope, информируют Экономические новости.

В Белоруссии, которая регулярно нуждается в финансовой поддержке, пришлось обратиться за помощью к Кремлю. В свою очередь, Украина сейчас находится в таком положении, когда мало кто верит, что экономика выживет до конца года без гораздо более мощной финансовой помощи из Европы.

Эта безрадостная картина для Украины сложилась в то время, когда, согласно официальной статистике, по состоянию на 3 июня в стране было зарегистрировано более 2 500 новых случаев COVID. Эти цифры не кажутся особенно угрожающими для Украины, но широкомасштабная кампания вакцинации в стране с населением более 40 миллионов человек еще практически не началась.

С начала года украинскому правительству не удается договориться с производителями о закупке партий вакцин западного производства. На данный момент украинский народ быстро теряет доверие к нынешнему правительству и не спешит делать вакцинацию из-за отсутствия надежных программ медицинского страхования и не реформированного государственного здравоохранения с советских времен.

С момента запуска «скромной» кампании по вакцинации, которая началась 24 февраля, украинские власти полностью вакцинировали только 1,2 миллиона человек, что выглядит крайне скромно по сравнению с США, Германией и Великобританией, где уровень вакцинации в мае превысил 1 млн человек в день. Почти все европейские страны в настоящее время вакцинируют людей со скоростью от 200 000 до 300 000 в день, что резко контрастирует с Украиной.

Общее поведение украинского правительства во время пандемии вызывает вопросы, равно как и высокий уровень апатии к COVID-19 среди населения в целом. Более того, следует признать, что правительству Владимира Зеленского сходит с рук ряд вещей.

Ни для кого не секрет, что Украина — это страна рабочей силы, где, по некоторым оценкам, три миллиона рабочих-мигрантов ежегодно ищут работу за границей. Однако очень немногие украинцы когда-либо задумывались о создании малого бизнеса в стране — особенно в сельскохозяйственной отрасли, одной из традиционных экономических сильных сторон Украины — из-за безудержной коррупции и отсутствия прозрачности в этом секторе.

Несмотря на обещание Зеленского ввести «инвестиционную няню» — конкретного чиновника, отвечающего за конкретного инвестора, — в стране продолжаются беззаконие, рейдерство и коррупция. В результате единичные случаи иностранных инвестиций остаются немногочисленными и редкими — как и после распада Советского Союза почти тридцать лет назад — и часто заканчиваются неудачей. Дело бельгийского инвестора Тома Ван Гоя и его сельскохозяйственной компании GRANEX, потерявших в этом году свой фермерский бизнес из-за коррупции и рэкета, является вопиющим.

Украина стала наглядной демонстрацией того, что происходит, когда бывшая коммунистическая византийская система правления остается совершенно неэффективной и неадекватной. Это проявилось в полной мере, когда украинские официальные лица предприняли попытки заменить свою постсоветскую систему защиты и политики покровительства механизмом налогового давления.

В мае Украина решила легализовать желание повысить сборы и налоги для крупного и среднего бизнеса. В то время как европейские страны развивают свою экономику после COVID за счет масштабных инфраструктурных проектов и помощи местному бизнесу, Украина решила воспользоваться высоким спросом на свой экспорт на мировых рынках и повысить налоги для отечественных производителей.

Еще больше осложняет шаткую экономическую ситуацию в стране токсичная среда Украины, состоящая из коррумпированных чиновников, и непрозрачная фискальная система, которая приведет только к одному — вытеснению капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест.

Зеленский был избран в 2019 году как неполитический деятель с возможностью встряхнуть заведомо коррумпированную систему управления и экономической политики Украины. Его стремление к реформе может быть искренним, но до сих пор реализация политики его правительства была далека от совершенства и была очень несвоевременной. Ключевые секторы экономики, которые часто зависят от крупных градообразующих предприятий, производящих экспортоориентированные товары и обеспечивающих стабильный приток валютных доходов в страну, рискуют потерять свою конкурентоспособность в случае введения новых налогов.

Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом того, что Киев прилагает усилия для дальнейшего приближения Украины к стандартам финансовой ответственности ЕС, если бы она не стоила населению страны сотен тысяч рабочих мест. Власти еще больше разозлили население после того, как они не помогли крупному или среднему бизнесу во время пандемии.

Эти безответственные действия уже привлекли к себе внимание. Некоторые политики в Европе уже начали высказывать свое мнение по этому поводу, говоря, что они опасаются, что экономический коллапс Украины и новая волна агрессии со стороны России создадут новую Сирию на восточном фланге ЕС.

Недавно представитель Италии из Комитета по развитию Европейского парламента и Подкомитета по налоговым вопросам Джанна Ганча направила письмо руководству украинского правительства, в котором подчеркнула: «В целом, достойно сожаления, что правительство стремится увеличить доходы бюджета за счет увеличения налогов по мере выхода из кризиса с коронавирусом».

Другие члены Европейского парламента также начинают задаваться вопросом, есть ли у украинского правительства какое-либо существенное объяснение сроков и мотивов своих действий. Ганча отметил, что «в отличие от правительств США, Великобритании и стран-членов ЕС, Украина не выделила миллиарды долларов на поддержку бизнеса, не покрыла зарплаты людей, которые были помещены в карантин, и не оказала помощь безработным, студентам и школьникам. Кроме того, у правительства не хватает средств на закупку вакцин, поскольку кампания вакцинации по большому счету еще не началась… Следовательно, крупные налоговые реформы вызывают большие вопросы относительно их осуществимости. Это демонстрирует подход, который не предусматривает поддержки частного бизнеса и не действует в духе предпринимательства и социальной справедливости».

Власти Украины должны начать понимать, что перспектива присоединения к Европейскому Союзу и/или НАТО — это и долгосрочная цель, и долгие годы, если не десятилетия. Поэтому жизненно важно, чтобы нынешнее и любое будущее украинское правительство сосредоточилось на поддержке крупного, среднего и малого бизнеса. Это, несомненно, принесет экономическую выгоду и в течение 7-10 лет значительно подстегнет экономику.