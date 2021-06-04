В Минэкономики рассказали об основных драйверах экономического роста

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Алексей Любченко сообщил, что основными драйверами экономического роста являются территориальные общины.

Министр экономики Украины Алексей Любченко во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей сообщил, что Минэкономики работает над новой моделью развития экономики и идентифицирует индикаторы роста, а драйверами экономического роста являются территориальные общины, сообщают Экономические Новости со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

Во время заседания Алексей Любченко сказал, что благодаря Конгрессу местных и региональных властей создается платформа для диалога между государственной и местными властями. Совместная работа участников Конгресса станет важным шагом в реализации реформы местного самоуправления, решении региональных вопросов и анализе социально-экономических процессов. «Вследствие децентрализации местные власти получили как управленческие, так и финансовые возможности для обеспечения успешного развития регионов, а взаимодействие между центром и органами самоуправления в рамках Конгресса позволит максимально эффективно их реализовать в интересах общин», — сообщил Алексей Любченко.

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Глава Минфина отметил, что Президиум Конгресса планирует работать на протяжении месяца и поэтому у каждой общины будет возможность сообщить свою позицию по острым вопросам. Алексей Любченко сказал, что «Минэкономики сейчас работает над новой моделью экономического развития и определяет точки роста. Территориальные общины являются драйверами общенационального экономического роста, поэтому Минэкономики поддерживает усиление роли общин и их развитие».

Руководитель Минфина подчеркнул, что благодаря изменениям бюджетного и налогового законодательства бюджеты общин получили как дополнительные финансовые ресурсы, так и дополнительные полномочия. Алексей Любченко также акцентировал внимание на важности эффективного использования денежных средств международной помощи на проекты, которые направлены на развитие инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличат пособие при рождении ребенка. с 1 января 2022 года размер пособия при рождении ребенка устанавливается на уровне 50 тысяч гривен. Перечисление денежных средств будет осуществляться единоразово в размере 25% от общей суммы, остальная часть — на протяжении последующих 36 месяцев. Выплаты будут проводиться равными частями. С 1 января 2023 года и в последующие годы размер пособия при рождении ребенка будет увеличен на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, утвержденный Кабмином.

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