В Украине выросла реальная зарплата. В Киеве — выше 20 000 грн

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Самая низкая реальная заработная плата сегодня зафиксирована в Кировоградской области

В Украине за последний месяц реальная заработная плата увеличилась почти на 6%. В целом же за год она стала больше на 12,9%. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на данные Госстата.

Номинальная заработная плата по стране с мая по июнь уменьшилась на 6% и теперь составляет 14313 гривен в месяц. А вот за год с 2020 средняя номинальная зарплата увеличилась на 23%.

Согласно данным Государственной службы статистики, самую высокую заработную плату сейчас получают в столице. Реальная зарплата в Киеве превысила 20 тыс гривен, прибавив за год 24,8%. Меньше всего получают жители Кировоградщины, где средняя реальная заработная плата на сегодня составляет 11497 гривен.

Меньше всего зарплата выросла у работников сферы информации и телекоммуникации. Самую низкую зарплату получают украинцы, работающие в сфере организации питания. В среднем они получают 8 922 гривен в месяц.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что самые высокие зарплаты в Украине получают работники айти-сферы. Кроме того, в последнее время сильно увеличились доходы работников банков.