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«Северный поток-2″ — это большая ошибка. Это хуже, чем преступление», — «слуга» Юраш

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Северный поток-2" - это большая ошибка. Это хуже, чем преступление", - "слуга" Юраш
 
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Реализация российского газопровода «Северный поток-2» - большая поблажка РФ со стороны Америки.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинский за рубежом внешнеполитического комитета парламента Святослав Юраш, — сообщают Экономические Новости со ссылкой на официальный сайт «Слуги народа«.

«Северный поток-2 — это фактически большая поблажка России со стороны Америки. Это большая ошибка. Это хуже, чем преступление. Потому что это еще больше подвязывает Европу на Россию. И это еще больше дает России инструментов давления на Запад, Европу, а с тем — и давления на Америку», — рассказал нардеп.

Он уверен в том, реализация российского проекта несёт и экономические потери для США.

«Так как Америка имеет потенциальный интерес продавать сжатый газ в Европу, в частности в Украине, и на весь мир — это, по сути, для Америки тоже являются потерей. И не только церемониальной, а прямой экономической», — высказался «слуга».

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В то же время Юраш рассказал о том, что Украина будет и делее взаимодействовать с западными союзниками для противодействия попыткам России ещё больше поставить европейскую безопасность под угрозу.

«Что нам делать? Мы идем к нашим союзников. И это не только в различных интеллектуальных кругах. Это в Америке — люди из обеих партий. И мы вместе будем работать, чтобы отбиваться от этой попытки еще больше поставить европейскую безопасность под вопрос с завязыванием Европы на российских энергетических ресурсах».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «Голосе» сделали заявление по поводу соглашений США и Германии и обратились к партнерам Украины.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 72

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