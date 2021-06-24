Состояние самых богатых людей Америки за время пандемии увеличилось на 1,2 триллиона долларов: инфографика

Главная » Последние новости » Новости экономики » Состояние самых богатых людей Америки за время пандемии увеличилось на 1,2 триллиона долларов: инфографика Состояние самых богатых людей Америки за время пандемии увеличилось на 1,2 триллиона долларов: инфографика

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Пандемия принесла хорошие новости для миллионеров: состояние самых богатых людей Америки с начала кризиса увеличилось на 1,2 триллиона долларов.

Как информируют Экономические новости со ссылкой на ibtimes, согласно новому отчету Credit Suisse, Covid-19 в целом не повлиял на создание богатства, несмотря на то, что кризис имел разрушительные экономические последствия и привел к резкому росту безработицы. Мировое благосостояние домохозяйств выросло на 7,4 процента и достигло 418,3 триллиона долларов в прошлом году, в то время как число миллионеров во всем мире снова увеличилось.

В период с 2019 по 2020 год количество миллионеров выросло более чем на 5 миллионов, увеличившись с 50,9 миллиона до более чем 56 миллионов. В Соединенных Штатах произошел наибольший прирост, где появилось 1,73 млн новых миллионеров, в то время как в Германии размер клуба миллионеров увеличился на 633 000 человек.

Год был удачным для миллионеров не везде — в Бразилии и Индии было зарегистрировано падение числа богатейших на 108 000 и 66 000, соответственно, в основном в результате обесценивания валюты.

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США остаются крупнейшей столицей миллионеров в мире с числом 21,95 миллиона человек, тогда как Китай занимает второе место с 5,28 млн миллионеров.