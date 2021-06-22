Цены на хлеб рванули вверх, вкус булки может измениться

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Украинские пекари начали отходить от традиционной пшеничной и ржаной муки

Главная причина роста цены на хлеб — это значительный рост стоимости зерновых культур, в частности — пшеницы. В 2021 году цена увеличилась сразу на 25%. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт UBR, это не могло не сказаться на стоимости муки, которая сразу набрала до 23%.

В Украинском клубе аграрного бизнеса отметили, что мука в структуре себестоимости изделий из хлеба составляет примерно 50%. Именно потому украинцев шокировали новые цены на хлеб на протяжении всего текущего года. Также отмечается, что пекари используют не только традиционную пшеничную и ржаную муку. В ход также идет гречневая, кукурузная, спельтовая и другие виды. Это делается не только ради того, чтобы разнообразить ассортимент, но и для получения дополнительного дохода не за счёт снижение стоимости, а за счет более высокой маржинальности.

Эксперты подчеркивают, что если вкус хлеба или другого изделия изменился,то это не значит, что изменили рецепт. Скорее сего, тут дело в качестве какого-то составляющего. Кроме того, вкус может измениться из-за нарушения технологического процесса.

Напомним, ранее украинцев предупредили о том, что на протяжении этого лета цена на хлеб в Украине должны вырасти примерно на 2-3%. Вместе с тем, на протяжении всего года стоимость хлеба для украинцев выросла примерно на 13%.

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