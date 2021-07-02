Глобальная экономика продолжает восстанавливаться, — НБУ

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В Нацбанке рассказали о восстановлении глобальной экономики.

В Национальном банке Украины сообщили, что в июне 2021 года глобальная экономика продолжала восстанавливаться постоянными темпами, что стало возможным благодаря росту делового оптимизма из-за успешного проведения вакцинации, сообщают Экономические Новости со ссылкой на Нацбанк.

Сообщается, что вместе с ростом мобильности в ЕС и США это привело к увеличению цен на нефть до более, чем 75 долл за баррель. Также подорожал природный газ, что вызвано аномальной жарой в Европе и низкими объемами запасов.

Цена на железную руду выросла вследствие снижения поставок компанией Rio Tinto (Австралия), а также проведения технических работ и сокращения производства компанией Vale (Бразилия) из-за риска прорыва дамбы. В отличие от цен на нефть, газ и железную руду стоимость стали стабилизировались. Высокий спрос сдерживался усилением контроля Китая за уровнем ценообразования на рынке.

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Стоимость зерновых также начала постепенно снижаться. Цена на пшеницу падала вследствие сбора нового урожая и ожиданий роста мировых объемов производства. Цена на кукурузу уменьшалась из-за ожиданий нефтепереработчиков США льгот по биотопливу.