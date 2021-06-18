В Минэкономики сделали важное заявление по «промышленному безвизу»

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Тарас Качка во время Форума инновационных производств сообщил, что "государство должно убедить весь мир, что наши инженеры мыслят на глобальном языке".

Заместитель Министра экономики Украины — Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) должно стать сигналом для всего мира о том, что в Украине есть «нормальное промышленное производство, которому можно доверять». Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Минэкономики.

Отмечается, что Украина уже имеет положительную оценку результатов первого этапа мониторинга украинской инфраструктуры качества. В начале осени планируется начать второй этап мониторинга отдельных составляющих. Тарас Качка подчеркнул, что подписать Соглашения АССА планируется до конца года. «По «промышленному безвизу» мы прошли первую бумажную стадию по оценке и уже имеем положительную оценку. В сентябре начнется второй этап по оценке метрологии. Надеюсь, до конца года мы придем к подписанию Соглашения АССА. Главный эффект будет заключаться в одном — это самая большая инвестиция в доверие к украинским производителям», — сообщил замминистра экономики.

В сообщении Минэкономики говорится, что согласно Национальной экономической стратегии — 2030, одним из важнейших векторов экономического развития является промышленное производство. Поддержка этого сектора, которая необходима для обеспечения эффективности и конкурентоспособности отрасли, должна способствовать укреплению позиции на рынках сбыта, интеграции украинских производителей в глобальную цепь стоимости, наращиванию объемов производства и экспорта, а также созданию новых рабочих мест.

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Среди шагов, которые Кабмин планирует осуществить для развития отечественной промышленности — внедрение Индустрии 4.0, улучшения доступа к финансам, стимулирование привлечения инвестиций, содействие региональному развитию, внедрение инновационных технологий, развитие индустриальных парков, развитие украинского машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, химической, агро- и пищевой промышленности.

«Одной из вещей, которую государство может сделать для бизнеса — это убедить весь мир, что наши инженеры мыслят на глобальном языке. Это отказ от советских стандартов, соглашение по «промышленному безвизу», техническое регулирование и прочее. То есть перевод на нормальный глобальный инженерный язык того факта, что Украина является промышленно развитым государством», — отметил Тарас Качка.

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Напомним, ранее в Кабмине рассказали о Национальной экономической стратегии. Руководитель аналитического направления Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч сообщил, что результатом формирования Национальной экономической стратегии должно быть четкое понимание бизнесом, населением, международными партнерами направления движения страны. Все органы власти должны иметь единую дорожную карту, которую необходимо использовать для обеспечения экономического роста.