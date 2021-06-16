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В Украине увеличат пошлину на ввоз товаров

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В Украине повышают стоимость ввоза в страну некоторых категорий товаров.

Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров. Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет €1 тыс., то в правительстве желают опустить «потолок» до €430. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на UBR.

В то же время, если сегодня предельная стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска составляет €500, то в Кабмине предложили парламенту опустить ее до €300. В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Юристы полагают, что объяснение правительства насчет Ассоциации с ЕС – только «фиговый листок», которым прикрывают желание получить побольше денег от покупателей заграничных товаров.

В Украине увеличат пошлину на ввоз товаров

«Это коснется любых товаров. Просто раньше, если они стоят сегодня до €1 тыс. и €500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по €1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз с развитием коммерции из-за границы», – заметил в беседе с UBR.ua таможенный юрист Ярослав Лысенко.

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По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность. Тем более, все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.

В Украине увеличат пошлину на ввоз товаров

«Такое решение нужно красиво назвать. Вот в правительстве и сослались на Ассоциацию с ЕС. Они же не скажут, что приняли решение, поскольку в Украине ничего не производится. Кроме сырья. Тем более, в контексте пандемии заказы на доставки резко увеличились. И люди от этой привычки уже отказываться не будут», – считает юрист.

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Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары непросто. У каждого товара – своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (КТвЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара. «В некоторых случаях размер пошлины зависит также и от веса товара. Но это, конечно, для пересечения границы на автомобиле. На данный момент «потолок» – не более €500 на человека, но при этом товар не должен весить более 50 кг. Для самолетов, ясно, такие лимиты по весу не установлены, поскольку там все равно существует доплата», – напоминает Лысенко.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 245

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