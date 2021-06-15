Правительство Шмыгаля увеличением налогов отпугивает инвесторов от Украины, – Терехов

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Правительство Украины теряет доверие зарубежных финансистов из-за регулярного пересмотра налогового законодательства. Законопроект об увеличении налоговых платежей № 5600 нельзя принимать, так как он нанесет вред бизнесу и экономике государства.

Как передают Экономические новости, об этом заявил бывший глава министерства экономики Сергей Терехин в интервью агентству РБК-Украина.

«Любая налоговая система обязана быть стабильной. Причина проста. Если вы вкладываете куда-то в рост, вы инвестируете, для вас необходимо осознавать правила игры как минимум наперед на протяжении полугода», — считает Терехин.

Экс-глава министерства считает неприемлемым предложение Кабинета министров ввести налоговые изменения с 1 июля и увеличить налоговые платежи для покрытия дефицита государственного бюджета.

«У нашего кабинета министров нет резервов. Единственный метод заполнить эти дыры — это занять, либо поднять налоговые платежи. Однако уже не все финансисты доверяют государственным ценным бумаги. Потому трудности с заимствованиями уже очевидны. Финансисты не верят в стабильности налогового законодательства Украины», — отметил Трехин.

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По его мнению, в случае принятия проект закона № 5600, будет нанесен колоссальный вред экономике Украины.

«Через пару лет мы получим, так называемый, output. Так нельзя. Каждый депутат должен нести ответственность за свое решение», — отметил экс-руководитель министерства.