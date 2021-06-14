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В Кабмине рассказали о Национальной экономической стратегии

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Денис Шмыгаль сообщил, что новая программа правительства будет основана на Национальной экономической стратегии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что новая программа правительства, которую вскоре передадут в Верховную Раду, основана на Национальной экономической стратегии до 2030 года. Об этом информируют Экономические Новости.

Денис Шмыгаль отметил, что Национальная экономическая стратегия до 2030 года вместе с другими документами будет в основе программы функционирования правительства, которую в текущем году Кабмин планирует подавать в парламент. Премьер-министр подчеркнул, что Кабмин усовершенствовал механизм подготовки плана действий и программы деятельности.

В Кабмине рассказали о Национальной экономической стратегии

Денис Шмыгаль также сказал, что Кабмин использует всемирно принятый подход Resource-based management, который показал уже результативность в Швеции, Канаде, Нидерландах, Великобритании, Новой Зелендии и других странах. Также применение этого подхода показало высокие результаты и в деятельности международных организаций — Международном Валютном Фонде, Всемирном банке, ООН и других организациях. «Он также будет абсолютно оцифрован, и все эти вещи мы сейчас готовим. За счёт чёткой привязки к бюджету мы хотим сделать каждую инициативу обоснованной и реалистической, а благодаря связи с конкретными индикаторами мы сможем видеть результат практически в режиме реального времени», — сказал Денис Шмыгаль.

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Ранее руководитель аналитического направления Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч сообщал, что результатом формирования Национальной экономической стратегии должно быть четкое понимание бизнесом, населением, международными партнерами направления движения страны. Все органы власти должны иметь единую дорожную карту, которую необходимо использовать для обеспечения экономического роста.

В Кабмине рассказали о Национальной экономической стратегии

В процессе разработки стратегии использовались следующие несколько ключевых этапов. Первым этапом является диагностика экономики, в процессе которой определялась отправная точка (baseline) и потенциал, который реализуется в условиях быстрых изменений и глобальных трендов. Следующим этапом является формирование образа желаемого будущего (визии). Это означает, что необходимо четко понимать, какой будет жизнь украинцев через 10-20-30 лет. И что необходимо сделать сейчас, чтобы достичь такой жизни в будущем.

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В Кабмине рассказали о Национальной экономической стратегии

Важно отметить, что основной целью любой экономической стратегии является повышение благосостояния населения. И поэтому необходимо обеспечить, чтобы в Украине были созданы все условия для возможности достойно жить и больше зарабатывать.

Напомним, низкие доходы граждан приводят к низкому уровню расходов на социальные сферы. Это, в свою очередь, оказывает влияние на уровень образования, состояние здоровья и другие аспекты человеческой жизни. В итоге эти факторы оказывают влияние на производительность, что и является основной предпосылкой роста доходов. А для обеспечения роста доходов граждан и ВВП страны важно обеспечить увеличение инвестиий и развитие МСП.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 136

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