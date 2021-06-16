COVID-сертификат появится в приложении «Дія»: подробности

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COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.

В Офисе президента сообщили, что внутренний COVID-сертификат должен появиться в онлайн-системе «Дія» 1 июля. Об этом передают Экономические Новости.

По итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского стало известно, что ведется активная работа над созданием COVID-сертификата. А в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что внутренний украинский «ковид-сертификат» должен появиться в приложении «Дія» 1 июля этого года.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 июля в Украине запустят «паспорт вакцинации». «Паспорт вакцинации» будет доступен как в электронном виде, так и в бумажном виде. Документ будет содержать информацию, каким препаратом и когда человек был вакцинирован. Также в документе будет указана информация о перенесенном заболевании COVID-19. «Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом», — сказал Федоров.

Читайте: Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Напомним, Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов. COVID-сертификаты должны подтверждать либо негативный тест, либо вакцинацию от COVID-19, либо наличие иммунитета от коронавируса. Сертификаты будут выдаваться тем, кто получил прививку официально зарегистрированной в Евросоюзе вакциной. Сейчас в ЕС зарегистрировано четыре вакцины — Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca.