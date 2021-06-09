Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

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Европейский парламент утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата.

Европейский парламент в среду на заключительном голосовании утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата, сообщает корреспондент итальянского Radio Radicale. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Европейский парламент одобрил введение цифрового COVID-сертификата», — написал он в Twitter. Согласно опубликованным им данным, 546 членов Европейского парламента проголосовали «за» введение цифрового документа, 93 высказались «против», воздержался 51 парламентарий. Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать в ЕС с 1 июля.

Ранее в Европейской комиссии сообщали, что в этот документ будут занесены три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, а также о выздоровлении после заболевания COVID-19.

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Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, которые смогут получить его либо в цифровом, либо в распечатанном на бумаге виде. 1 июня данную систему запустили семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.

В Еврокомиссии отмечали, что все государства-члены должны быть готовы в течение июня к тому, чтобы иметь возможность выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.