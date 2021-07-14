Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов

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Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на CNN.

Полиция сообщила, что эта конфискация считается одной из крупнейших в мире и произошла всего через несколько недель после того, как в июне полиция конфисковала 114 миллионов фунтов стерлингов (158 миллионов долларов) криптовалюты.

В заявлении для прессы, опубликованном во вторник, говорится, что аресты были произведены отделом по борьбе с экономическими преступлениями после расследования полученных данных о передаче преступных активов.

Изъятия являются частью продолжающегося расследования международного отмывания денег.

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Криптовалюта — это полностью цифровая денежная система, состоящая из «монет» или «токенов», которые контролируются децентрализованной бухгалтерской книгой.

Полиция не уточнила, какая именно криптовалюта была изъята.

Заместитель помощника комиссара Грэм МакНалт добавил в своем заявлении: «Доходы от преступной деятельности отмываются разными способами. Хотя наличные деньги по-прежнему остаются главными в криминальном мире, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег.

«Хотя несколько лет назад это была довольно неизведанная территория, теперь у нас есть хорошо обученные офицеры и специализированные подразделения, усердно работающие в этом пространстве, чтобы оставаться на шаг впереди тех, кто использует это в незаконных целях».