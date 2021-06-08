Пандемия изменила ситуацию на рынке криптовалюты

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Ситуация на рынке криптовалюты в последнее время сильно изменилась

В период карантинных ограничений, рынок криптовалюты показал сильный рост. Локдаун заставил многие магазины согласиться принимать бесконтактную оплату, а некоторые и вовсе решили присмотреться к криптовалюте. Как передают Экономические Новости со ссылкой на сайт Обозреватель, таким мнением поделился эксперт крипторынка и разработчик Bitcoin Ultimatum Богдан Прилеп.

В частности, крупнейшая американская сеть магазинов Sheetz решила принимать оплату криптовалютой в каждом из 622 магазинов. Речь идет не только о популярнейшем Bitcoin, но и менее известных Litecoin, Ethereum, Dogecoin. По мнению эксперта, это поясняется тем, что во время пандемии владельцы крупного бизнеса принимают переломные решения: лучше перейти на криптовалюту, чем заразиться коронавирусом, продавая товары в магазинах за наличные деньги. Кроме того, сегодня некоторые платёжные системы предоставляют своим клиентам карты, моментально конвертируютщие криптовалюту. Нужно только традиционно прислонить карту к терминалу, чтобы оплатить товар.

В этом контексте эксперт упоминает криптобиржу Coinbase. Там договорились о сотрудничестве с Apple и Google, в результате чего владельцы дебетовых карт могут оплачивать товары цифровыми активами. По словам эксперта рынка, пандемия отрицательно повлияла на абсолютно все рынки, потому в крупных компаниях занялись поиском активов для хеджирования рисков, остановив внимание на кпиптовалюте.

Институционалы начали добавлять в портфели криптовалюту, так как, в отличии от громоздкого золота, она очень удобна. Не обладая физической оболочкой, она, к тому же — сочетает многие функции, как вот хранение, или средство платежа. Тем не менее, несмотря на перемены на рынке, от валюты будущего отпугивает многое, от рисков и до сложности в обращении. Большинству людей пока трудно разобраться в тонкостях майнинга и обращения с криптовалютами.

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Напомним, ранее Экономические Новости рассказывали о том, что Илон Маск делает погоду на рынке криптовают своими твитами.