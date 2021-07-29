В Европе цены на газ обновили исторические рекорды

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В Европе цены на газ достигли исторического максимума.

На нидерландском хабе TTF фьючерсная цена на природный газ превысила 39 евро за 1 МВт*ч. Данная цена соответствует 15800 грн или 489 долл за 1000 куб, сообщает издание ExPro. Об этом передают Экономические Новости.

Ранее сентябрьский азиатский фьючерс увеличился до 529 долл за 1000 куб. Стоимость самого дорогого фьючерсного контракта на зиму (февраль 2022 года) достигла уже 570 долл.

Таким образом фьючерсные цены на природный газ обновили исторический ценовой рекорд и достигли максимума за весь период функционирования европейского рынка газа.

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Сообщается, что спотовая цена природного газа на нидерландском хабе TTF увеличилась на 5% и составила 484 долл за 1000 кубометров. Это является рекордным показателем с марта 2018 года.

По мнению экспертов, основными причинами роста цен на газ являются увеличение платы за выбросы СО2, внеплановые отключения на норвежском месторождении,

падение поставок сжиженного газа (LNG) в Европу, увеличение стоимости сжиженного газа, сокращение запасов природного газа в подземных хранилищах Европы.