В Украине вырастут ставки по депозитам, — Нацбанк

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В Нацбанке сообщили, что в Украине вырастут ставки по депозитам из-за повышения уровня инфляции.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что увеличение учетной ставки должно привести к повышению ставок по депозитам, что сделает их более привлекательными для граждан. Об этом информируют Экономические Новости.

Сергей Николайчук сказал, что в последнее время ставки по депозитам были ниже фактического уровня инфляции. И поэтому принятое решение по увеличению учетной ставки должно сделать депозиты более привлекательными для граждан, оказав положительное влияние на настроения населения относительно увеличения уровня сбережений.

Замглавы Нацбанка напомнил, что предыдущие решения стали причиной того, банковские ставки по депозитам перестали снижаться. А сегодняшние решения по сокращению антикризисных механизмов, повышению учетной ставки и изменению монетарной политики должны оказать влияние на то, что ставки по банковским депозитам будут более активно реагировать на увеличение уровня учетной ставки.

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