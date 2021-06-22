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Минфин увеличил размещение ОВГЗ: подробности

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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 млрд грн.

Министерство финансов на состоявшемся 22 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности, сообщается на сайте Минфина. Об этом сообщают Экономические Новости.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 480,92 млн грн под 9% годовых. Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 2,07 млрд грн под 10,97% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,46 млрд грн под неизменные 11,3% годовых. От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 3,55 млрд грн под 12% годовых.

Минфин увеличил размещение ОВГЗ: подробности

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Трехлетние ОВГЗ были размещены на 134,53 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 642,77 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларе США однолетние валютные ОВГЗ на $111,91 млн под 3,7% годовых.

Минфин увеличил размещение ОВГЗ: подробности

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло 7,97 млрд грн. При этом ставку по однолетним облигациям удалось снизить до 10,97%, а по двухлетним – до 12% годовых.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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