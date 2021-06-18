В Нацбанке сохранили учетную ставку: причины и ожидания

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В Нацбанке сохранили учетную ставку в размере 7,5% годовых.

Правление Национального банка Украины приняло решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне в размере 7,5% годовых. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Нацбанк.

В Нацбанке напомнили, что регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект от предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. Напомним, инфляция в мае ускорилась из-за подорожания некоторых высоковолатильных компонентов потребительского набора.

В мае рост потребительских цен составил 9,5%. Рост ценовой динамики связан, по большей части, с тенденциями на мировых товарных рынках. В частности, с подорожанием природного газа и подсолнечного масла. Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью из-за стабилизирующего влияния монетарной политики.

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В Нацбанке подчеркнули, что сдержанная монетарная политика должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить инфляционное давление, в том числе благодаря валютному каналу. Одним из источников финансирования Нацбанк видит финансовые средства МВФ.

Кредиты МВФ являются важным источником финансирования дефицита государственного бюджета, а также позитивным сигналом для иностранных инвесторов. Сотрудничество с Фондом и другими международными партнерами будет способствовать более быстрому восстановлению украинской экономики от последствий коронакризиса. Ключевым риском по-прежнему остается распространение пандемии COVID-19.

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С одной стороны, новые штаммы пандемии и медленные темпы вакцинации в стране создают риски усиления карантинных ограничений, а также угрожают снижением деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса. Это будет сдерживать инфляцию. С другой — постепенное угасание пандемии может повлиять на реализацию отложенного потребительского спроса, ускорить восстановление деловой активности и соответственно ускорить рост потребительских цен. В Нацбанке также выделяют и другие риски:

волатильность на мировых рынках капитала, в частности через существенный всплеск инфляции в мире и вероятный рост премии за риск;

резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта.

Сообщается, что следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза, который будет опубликован в июле 2021 года.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали о четырех факторах, которые влияют на укрепление курса гривны. Зампред Совета Нацбанка Василий Фурман сообщил, что на курс гривны влияют рост цен, продажа украинцами доллара, спрос на ОВГЗ и ситуативный фактор.