Стало известно, что влияет на укрепление курса гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Стало известно, что влияет на укрепление курса гривны Стало известно, что влияет на укрепление курса гривны

Закрыть Отправить

В Нацбанке рассказали о четырех факторах, которые влияют на укрепление курса гривны.

Заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман в эфире телеканала Украина 24 рассказал о четырех важных факторах, которые влияют на укрепление курса гривны к доллару. Об этом передают Экономические Новости .

В первую очередь, по мнению Василия Фурмана, на укрепление курса гривны влияет увеличение цен на сырьевых рынках. На укрепление курса гривны также оказывают влияние продажа доллара и спрос на ОВГЗ. «Это прежде всего рост цен на сырьевых рынках, с одной стороны, хотя, с другой стороны, не следует забывать о том, что у нас увеличивается импортная составляющая», – сказал зампред Совета Нацбанка.

«Второй фактор, почему гривна усиливается – это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор – это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа … Есть еще четвертый фактор – ситуативный», – сообщил Василий Фурман.

Читайте: Нацбанк выдал 9,1 миллиарда гривен долгосрочных кредитов рефинансирования

Напомним, в начале мая можно было наблюдать укрепление курса гривны. Всего за май гривна гривна укрепилась на 1%, что стало возможным благодаря окончанию периода выплаты дивидентов, заплаченным налогам, продаже доллара экспортерами. В начале июня также наблюдалось усиление гривны.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин подал в Раду бюджетную декларацию на 2022-2024 гг. Согласно прогнозного курса гривны, представленного в декларации, в 2021 году курс украинской национальной валюты к доллару будет на уровне 28 грн за долл. В 2022 году курс гривны к доллару, согласно прогнозу, достигнет 28,6 грн за долл, в 2023 году – 28,8 грн за долл, а в 2024 году – 29,2 грн за долл.

Читайте: Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тыс. долларов

Ранее сообщалось, что в Украине выросла инфляция. Потребительская инфляция выросла как в годовом, так и в месячном выражении.